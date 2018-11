Video «Die SVP hat ein verhängnisvolles Eigentor geschossen» – unser Video-Kommentar zur Selbstbestimmungsinitiative Deutliches Volks-Nein zur Selbstbestimmungs-Initiative! Im Video-Kommentar erklärt Patrik Müller, Chefredaktor Mantelredaktion CH Media, warum die Ja-Kampagne nicht verfing – und wieso dieses Resultat die SVP-Gegner beflügeln wird. Patrik Müller

Die Selbstbestimmungs-Initiative sei «die wichtigste Abstimmung» seit dem EWR-Nein 1992. Das sagte SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher beim Kampagnenstart. Und jetzt das: Mit einer satten Zwei-Drittel-Mehrheit schickt das Stimmvolk die Vorlage bachab.

Eine Ohrfeige für die SVP. Ihre Initiative war zu abstrakt, und ihrem Argument («unsere direkte Demokratie wird schleichend abgeschafft«) hat die Mehrheit keinen Glauben geschenkt. Trotzdem hat die Selbstbestimmungs-Initiative in einem Punkt etwas erreicht – dies erklärt Patrik Müller in seinem Videokommentar am Abstimmungssonntag.