Vetorecht: Die Regierung an der kurzen Leine

Besteht die Gefahr, dass das Verordnungsveto inflationär genutzt wird? Nein, ist eine Mehrheit des Nationalrats überzeugt. «Das Vetorecht ist so konzipiert, dass es in der Realität nicht sehr oft zum Einsatz kommen dürfte», erklärte Matthias Jauslin (FDP/AG) als Sprecher der vorberatenden Kommission in der Ratsdebatte. Demnach kann ein Drittel einer der beiden Räte einen Antrag auf ein Verordnungsveto einreichen – innerhalb von 15 Tagen nach der Veröffentlichung der Verordnung. Die zuständige Kommission muss den Antrag innert 60 Tagen behandeln. Lehnt sie ihn ab, ist dieser erledigt. Stimmt sie zu, behandelt der dazugehörige Rat den Antrag in der folgenden Session. Stimmt dieser zu, ist der andere Rat am Zug. Das Veto ist zu Stande gekommen, wenn beide Räte zugestimmt haben. (sva)