Die PUK zu Bündner Baukartell setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Die Bündner Baukartelle verursachen Millionenschäden

Die in Graubünden aufgeflogenen Baukartelle sind die bisher grössten illegalen Absprachen im Hoch- und Tiefbau, welche die Wettbewerbskommission in der Schweiz bisher untersucht hat. Die Schäden für die öffentliche Hand und Private gehen in Dutzende Millionen.