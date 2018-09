Bundesrat beantragt Parlament Aufnahme des Luzerner Bypass-Projekts in den Ausbauschritt 2019 Der Bundesrat beantragt dem Parlament nun definitiv, den Luzerner Bypass in den Ausbauschritt 2019 aufzunehmen.

Der Bundesrat hat am Freitag seine Botschaft zu seinen Ausbauplänen für das nationale Strassennetz verabschiedet, wie er in einer Mitteilung schreibt. Darin enthalten ist auch das Luzerner Verkehrsprojekt Bypass. Dieses soll in den Ausbauschritt 2019 aufgenommen werden, wie die Landesregierung im Januar erstmals bekannt gab. Bis 2030 soll das Bauprojekt realisiert sein.

Ebenfalls in diesen Ausbauschritt aufgenommen werden sollen die Erweiterung des Autobahnabschnittes Rotsee–Buchrain, die Engpassbeseitigung im Raum Crissier (VD) und die Umfahrung Le Locle (NE). Die drei Vorhaben mit einem Gesamtumfang von rund 2,3 Milliarden Franken werden voraussichtlich in den nächsten vier Jahren baureif sein. 1,5 Milliarden des Kredits, den der Bundesrat dem Parlament hierbei beantragt, entfallen auf den Luzerner Bypass.

Mit der Realisierung dieser Projekte sollen Engpässe auf den Nationalstrassen in den Regionen Crissier und Luzern beseitigt werden

können. Dank dem Bypass Luzern entstünde zudem eine Netzredundanz und damit eine höhere Flexibilität bei Ereignissen wie Unfällen, heisst es in der Mitteilung weiter.

(pd/lur/sda)