Ex-Swissair-Sprecherin Beatrice Tschanz: «Die Ju-Air wird wieder fliegen»

Die am Samstag abgestürzte Ju-52 wurde zwar von der Dübendorfer Ju-Air betrieben. Sie war jedoch Eigentum der Schweizer Luftwaffe. Das geht aus dem Luftfahrzeugregister des Bundes hervor. Ein Armeesprecher bestätigte gestern, die Luftwaffe habe 1982 zwei Junkers Ju-52 an den Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL) dauerhaft verliehen. Die 1939 in Betrieb genommenen Transportflugzeuge wurden damals ausgemustert. Sie seien dem Verein kostenlos zur Nutzung überlassen worden. Über die genauen Vertragsbedingungen konnte die Luftwaffe gestern keine Angaben machen, da die entsprechenden Verträge noch nicht vorlägen. Schadenersatzpflichtig werde der Bund jedoch nicht. Auch dürfte er gegenüber dem Verein keine Ansprüche stellen, da die Maschinen mit der Ausmusterung abgeschrieben wurden.

Am Samstag abgestürzt ist die Maschine mit dem Kennzeichnen HB-HOT. Die zweite vom Bund ausgeliehene Ju-52 trägt die Registrierung HB-HOP. Die Dritte in der Flotte, die HB-HOS, stammt ebenfalls aus Armeebeständen, ist jedoch Eigentum des Vereins Freunde der Luftwaffe. Dieser ist Träger der Ju-Air. (ffe)