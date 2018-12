Kommentar «Die Auffrischung für die Landesregierung kommt keinen Moment zu früh»: Auf den Frauen ruht die Hoffnung Die Wahl von Karin Keller-Sutter und Viola Amherd ist ein starkes Zeichen für die Frauen in diesem Land. Und sie bringt hoffentlich Schwung in eine Landesregierung, der die wichtigsten Geschäfte entglitten sind. Stefan Schmid

Stefan Schmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Was für ein Tag für die Ostschweiz und die Frauen: Mit der Wilerin Karin Keller-Sutter verfügt unser Landesteil acht Jahre nach dem Rücktritt von Hans-Rudolf Merz wieder über eine eigene Vertretung im Bundesrat. Darauf darf die ganze Region zu Recht stolz sein. Und man darf nach der glanzvollen Wahl unseren Politikern auf kantonaler und Bundesebene ein Kränzchen winden: Im Unterschied zur verpatzten Kampagne von 2010, als Johann Schneider-Ammann gewählt wurde und die Ostschweizer Deputation wie ein wilder Haufen zerstrittener Parteipolitiker auftrat, agierten unsere Volksvertreter dieses Mal viel geschlossener. Darauf lässt sich aufbauen.

Über einen privilegierten Zugang ins Bundesratszimmer zu verfügen, ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Keller-Sutters Türen dürften für die Ostschweizer Regierungen weit offen stehen, man kennt sich, man weiss, wovon man spricht, wenn es um regionale Interessen geht. Gleichzeitig aber sollten wir diesen Aspekt auch nicht überbewerten. Keller-Sutter ist ab sofort dem ganzen Land verpflichtet.

Viola Amherd, links, und Karin Keller-Sutter, freuen sich über ihre Wahlen in den Bundesrat. (Bild: Keystone) Applaus für Karin Keller-Sutter nach der Annahme der Wahl. (Bild: Keystone) Die beiden neu gewählten Bundesraetinnen Karin Keller Sutter und Viola Amherd verlassen den Saal nach der Vereidigung. (Bild: Keystone) Karin Keller-Sutter, rechts, und Viola Amherd, werden zwischen den Ratsweibeln Ivan Della Valentina, links, und Peter Truffer, vereidigt nach ihrer Wahl in den Bundesrat. (Bild: Keystone) Karin Keller Sutter im Moment ihrer Wahl zur Bundesrätin im ersten Wahlgang während der Bundesratswahlen. (Bild: Keystone) Der wilde Kandidat für den Bundesrat aus der Romandie, Ivo Stevanato, posiert in der Eingangshalle des Bundeshauses vor der Ersatzwahl in den Bundesrat durch die Vereinigte Bundesversammlung. (Bild: Keystone) Die Bundesratskandidatin Karin Keller-Sutter, FDP-SG, schreitet zum Bundeshaus. (Bild: Keystone) 63 Bilder Tag der Wahl: Die besten Bilder aus dem Bundeshaus

Diese Bundesratswahlen sind insbesondere auch für die weibliche Hälfte der Schweizer Bevölkerung ein wichtiges Zeichen. Noch nie in der Geschichte der Eidgenossenschaft sind am selben Tag gleich zwei Frauen in das hohe Amt gewählt worden. Entscheidend ist nun, dass es nicht bei dieser – gewiss wichtigen – Symbolik bleibt. Viola Amherd und Karin Keller-Sutter könnten als Vorbilder dienen, sich beruflich stärker zu engagieren. Sehr viele Frauen arbeiten hierzulande in kleinen Teilzeitpensen, die kaum Karrieren ermöglichen. Es ist höchste Zeit, dass in Wirtschaft und Politik mehr Frauen zur Verfügung stehen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dies bedingt, dass die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden – ein zentrales Anliegen der frisch gewählten Bundesrätinnen.

Zu erwarten ist freilich auch, dass die Landesregierung mit drei Frauen andere Schwerpunkte setzen dürfte als mit einer männlichen Übermacht. Es waren die Bundesrätinnen Leuthard, Sommaruga und Widmer-Schlumpf, welche die Energiewende massgeblich vorangetrieben haben. Und ohne sie wäre es nie so weit gekommen, dass sich die Regierung für systematische Lohnkontrollen ausgesprochen hätte.

Überhaupt: Die Auffrischung für die Landesregierung kommt keinen Moment zu früh. In zahlreichen wichtigen Geschäften machte der Bundesrat zuletzt alles andere als bella figura. Im Verteidigungsdepartement, das seit Jahren mehr schlecht als recht von SVP-Magistraten geführt wird, herrscht eine Selbstbedienungsmentalität, die dringend einer ordnenden Hand bedarf. Sozialminister Alain Berset wiederum hat mit der Altersreform 2020 und Finanzminister Ueli Maurer mit der Unternehmenssteuerreform III vor dem Volk Schiffbruch erlitten. Die Gesundheitskosten steigen ungebremst.

Das sind alles schlechte Nachrichten, die zeigen: Diese Regierung bringt kaum einen Fuss vor den anderen. Eigentlich sind nur die Bundesrätinnen Simonetta Sommaruga mit ihren Asylreformen und Doris Leuthard mit der Energiewende einigermassen erfolgreich unterwegs. Hinzu kommt das bedenklich schlingernde Europadossier. Hier agiert die Regierung ungeschickt. Mit Ausnahme der SVP ist dem politischen Establishment klar, dass es einen Rahmenvertrag mit der EU braucht – zum Vorteil der kleineren Schweiz, die auf Rechtssicherheit im Verhältnis zum wichtigsten Partner angewiesen ist. Doch dem Gremium ist es bisher nicht gelungen, das innenpolitische Terrain für einen Kompromiss mit der EU zu ebnen.

Angesichts dieser dürftigen Leistungsbilanz ruhen auf den Schultern von Keller-Sutter und Amherd grosse Hoffnungen, die Regierung möge den Tritt bald wieder finden. Wie gestaltungsfreudig die Oberwalliserin Amherd zu Werke gehen wird, muss sich weisen. Im Parlament galt sie eher als stille, wenn auch sehr solide Schafferin.

Karin Keller-Sutter hingegen ist zuzutrauen, dass sie im Gremium rasch eine dominante Rolle einnehmen wird. Sie hat im Ständerat bewiesen, dass sie die Feinmechanik der helvetischen Politik versteht. Erfolge stellen sich nur dann ein, wenn man mindestens drei grosse Parteien, die wichtigsten Verbände und die Kantone auf seiner Seite hat und diese Akteure rechtzeitig in die Entscheidungsfindung einbezieht. Wenn es jemandem zuzutrauen ist, diese Allianzen im Interesse des Landes zu schmieden, dann Keller-Sutter. Keine Frage: Wer so unbestritten wie glanzvoll in die Regierung gehievt wird, ist mit hohen Erwartungen konfrontiert. Die Wilerin wird daran gemessen werden, ob es ihr gelingt, diese Verkrustungen aufzubrechen. Es tönt auf jeden Fall viel versprechend, wenn sie ankündigt, sich nicht nur um ihr eigenes Departement kümmern zu wollen. Klar ist: Keller-Sutter ist nicht Regierungschefin, sie ist auf Koalitionen angewiesen. Hinzu kommt die institutionell eher schwache Stellung der helvetischen Regierung.

Doch mit Sommaruga, Berset, Maurer und wohl Amherd hat Keller-Sutter prägnante und erfahrene Köpfe an ihrer Seite, die mithelfen, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wenn es auch Ignazio Cassis und Guy Parmelin schaffen, einen Gang höher zu schalten, dann können wir der Zukunft unseres Landes einigermassen gelassen entgegenblicken.