Der Verzicht der Berner BDP-Hoffnungsträgerin Beatrice Simon

Nach dem schlechten Abschneiden bei den Berner Ständeratswahlen will Beatrice Simon nicht in den Nationalrat. Lieber behält sie für die gebeutelte BDP den Sitz in der Kantonsregierung - und bricht damit mit ihrer Ankündigung im Vorfeld der Wahlen.