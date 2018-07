Der Traktoren-Röstigraben Während in der Romandie die Traktorendichte laufend abnimmt, steigt sie in der Deutschschweiz munter an. Der Kanton Luzern gehört landesweit zu den Spitzenreitern. Relativ zur Wohnbevölkerung liegt Innerrhoden vorn.

Henry Habegger

Deutschschweizer lieben ihre Traktoren. (Bild: SGT)

Es gibt zwar immer weniger Bauernbetriebe, aber immer mehr Traktoren: Diese Feststellung ist seit Jahren immer wieder zu lesen, das besagen die Statistiken. Auch im letzten Jahr bestätigte sich der Trend: 140545 Traktoren waren gemäss Bundesamt für Statistik (BfS) im Jahr 2017 in der Schweiz zugelassen. Im Vorjahr waren es noch 139693. In der gleichen Zeit zählte das BfS eine Abnahme der Landwirtschaftsbetriebe: 51620 waren es 2017, rund 600 Betriebe weniger als im Vorjahr.

Weniger Bauernbetriebe, mehr Traktoren: Allerdings stimmt das nicht für die ganze Schweiz. Das Land wird von einem Traktoren-Röstigraben zweigeteilt. In der Romandie nimmt die Anzahl der Traktoren ab. Sämtliche welsche Kantone verzeichnen in der Periode von 1990 bis 2017 einen Schwund.

Welsche Betriebe schliessen sich zusammen

Ein ganz anderes Bild in der Deutschschweiz. Im Kanton Bern etwa wurden im Jahr 1990 noch 21938 zum Strassenverkehr zugelassene Traktoren gezählt. Letztes Jahr waren es bereits 26594. Eine Zunahme von 15 Prozent. Fast identisch die Entwicklung im Aargau. Hier nahm die Traktorenzahl von 9921 auf 11294 zu.

Berner hängen alle ab Anzahl Traktoren pro Kanton (in Tausend) 0 5 10 15 20 25 Bern Zürich Luzern Waadt Aargau St. Gallen Thurgau Fribiurg Solothurn Graubünden Wallis Basel Landschaft Jura Neuenburg Tessin Schaffhausen Zug Appenzell Ausserrhoden Genf Obwalden Appenzell Innerrhoden Nidwalden Glarus Uri Basel Stadt Kanton

Fachleute haben keine eindeutige Erklärung für den Traktorengraben. Sandra Helfenstein, Sprecherin des Schweizerischen Bauernverbands, sagt, es gebe in der Westschweiz mehr reine Ackerbaubetriebe ohne Tierhaltung. «Um ohne Tiere überleben zu können, braucht ein Betrieb eine grössere Fläche. Entsprechend sind die Betriebe in der Westschweiz grösser. Wenn sich zwei Betriebe zusammenschliessen, dann wird meist ein Teil des bisherigen Maschinenparks verkauft oder nicht mehr ersetzt.» Eine weitere Erklärung könnte sein, so die Sprecherin, «dass die Bauern alte Traktoren in der Deutschschweiz eher behalten oder es generell in der Deutschschweiz mehr Fans und Nostalgiker gibt, welche Oldtimer-Traktoren eingelöst haben.»

Innerrhoden Traktorenparadies pro Einwohner Anzahl Einwohner pro Traktor 0 500 1000 1500 2000 Appenzell Innerrhoden Jura Thurgau Schaffhausen Obwalden Luzern Fribiurg Bern Appenzell Ausserrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Glarus Solothurn Nidwalden Waadt Neuenburg Zug Uri Basel Landschaft Wallis Zürich Tessin Genf Basel Stadt Kanton 19 19 24 24 28 28 33 33 33 33 34 34 37 37 39 39 39 39 46 46 48 48 59 59 59 59 61 61 62 62 69 69 69 69 81 81 88 88 91 91 98 98 111 111 143 143 402 402 2145 2145

Innerrhoden: 1 Traktor pro 19 Einwohner

Setzt man die Anzahl Traktoren mit der ständigen Wohnbevölkerung in Relation, so ergibt sich: Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat die grösste Traktorendichte. Auf 19 Einwohner kommt hier eines dieser Zugvehikel. Nicht viel weniger Traktoren pro Kopf weisen Jura und Thurgau auf. Am anderen Ende des Spektrums steht Basel-Stadt: Auf 2145 Einwohner kommt hier ein Traktor. Vergleichsweise untermotorisiert ist das Tessin: Dort gibt es einen Traktor pro 143 Einwohner.