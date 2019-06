Minus 1,5 Grad ist es in der Gletschergrotte auf dem Titlis. (Bild: Alexandra Wey / Keystone, Engelberg, 26. Juni 2019)

Diese Badi in Chur tut alles für ihre hitzegeplagten Gäste - und karrt mitten im Sommer einen Haufen Schnee neben das Becken. (Bild: Facebook / Obere Au Bäder & Sportanlagen)

Zwei Personen springen bei Saint-Saphorin in den Genfersee. (Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone, 26. Juni 2019)

Ein Prost direkt in der Aare in Olten auf die Hitze und den Sommer. (Bild: Bruno Kissling)

Ein Hund geniesst die Abkühlung in der Aare. (Bild: Bruno Kissling)

Bei grosser Hitze fanden am 26. Juni die Schülermeiserschaften des Kantons Zug im Schwimmbad Lättich in Baar statt. (Bild: Maria Schmid)

Die Anzeige im Thermometer steigt und steigt. Auf dieser Baustelle in Frauenfeld ist es besonders heiss. (Bild: Stefan Hilzinger / Thurgauer Zeitung)

Wer kann, kühlt sich beim «Böötle» auf dem See, hier auf dem Lago Maggiore, ab. (Leserbild: Bianca Fischer, Tenero, 25. Juni 2019)

21 Grad auf dem Säntis: Der bisherige Allzeitrekord für die Maximaltemperatur ist am 26. Juni geknackt worden. (Bild: Twitter @Meteonews)

Die Polizei Brandenburg hielt diesen Rollerfahrer an – er hatte heiss. (Bild: Twitter / Polizei Brandenburg @PolizeiBB)

Sie müssen besonders unter der grossen Hitze leiden: Bauarbeiter am Bahnhofsplatz in Basel. (Bild: Kenneth Nars)

Wenn die Sportler am Freitag den Lauerzerseelauf in Angriff nehmen, dürfte es über 30 Grad heiss sein. Die Feuerwehren von Lauerz, Steinen und Schwyz werden die Läufer mit Wasser berieseln. Die Feuerwehr Stützpunkt Schwyz lud schon mal zum Testlauf. «Bote»-Redaktor Franz Steinegger ist begeistert. (Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz)

Ein Jugendlicher springt in Walenstadt in den Walensee. (Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone, 25. Juni 2019)

In Walenstadt am Walensee hat es am Ufer noch genügend Platz. (Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone, 25. Juni 2019)