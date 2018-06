Der Tagesablauf beim Papstbesuch in Genf

Grosser Aufwand für einen Tag: An der Papstmesse werden morgen in Genf 41000 Personen erwartet, 200 Armeeangehörige sorgen dabei für die Sicherheit des Pontifex’. Das ist mit einem grossen Organisations-, Logistik- und Sicherheitsaufwand verbunden. Die Kosten sollen sich auf rund zwei Millionen Franken belaufen. Das Programm für den Tag sieht folgendermassen aus:

8.30 Uhr: Abflug vom Flughafen Rom-Fiumicino nach Genf.10.10 Uhr: Landung auf dem internationalen Flughafen Genf-Cointrin, danach Willkommenszeremonie.10.30 Uhr: Private Begegnung mit dem Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset in einem Raum des Flughafens.11.15 Uhr: Ökumenisches Gebet im Ökumenischen Zentrum (ÖRK), Predigt des Heiligen Vaters.12.45 Uhr: Mittagessen mit den Leitern des ÖRK in Bossey.15.45 Uhr: Ökumenische Begegnung im ÖRK, Ansprache des Heiligen Vaters.17.30 Uhr: Eucharistiefeier im Messekomplex Palexpo (ausverkauft).19.15 Uhr: Verabschiedung von den Bischöfen und den Mitarbeitern der päpstlichen Vertretung in der Schweiz.19.45 Uhr: Abschiedszeremonie.20.00 Uhr: Abflug nach Rom.21.40 Uhr: Landung auf dem Flughafen Rom-Ciampino. (fg)