Der Tag nach dem Feuerdrama in Solothurn: eine Zigarette, sechs Tote, zahlreiche Verletzte und eine Verhaftung

Noch immer in den Köpfen der älteren Solothurner Bevölkerung ist der Brand des Landhauses am 5. April 1955, als Abends das ganze Gebäude ausbrannte und nur knapp ein grösserer Altstadtbrand vermieden werden konnte. Ein Brand betraf auch die 1977 die ehemalige Vogt-Schild-AG an der Berthastrasse, und 1988 wurde auch die Papeterie Beutler an der Gurzelngasse ein Raub der Flammen. Besonders spektakulär, aber ohne Opfer, verlief der Brand der ehemaligen Handelsbank am Storchenplatz am 10. Juni 2004 – das zerstörte Gebäude musste total neu aufgebaut werden.

Brandstiftung war im Spiel, als am 13. Juni 2005 der Güterschuppen östlich des Hauptbahnhofes abbrannte. Speziell in Erinnerung sind auch die Brände des Spielplatzes Güggi 2006 und des Stapo-Polizeibootes 2007 unter der Rötibrücke. Und 2008 musste am 16. März gar ein Todesopfer beklagt werden: An der Hans-Huber-Strasse bezahlte ein Mann einen Wohnungsbrand mit dem Leben.

Das fatale Jahr 2011

Viel zu tun hatte die Feuerwehr in Solothurn 2011: Der Brandanschlag zu St. Ursen am 4. Januar konnte zwar rasch erstickt werden, doch der Sachschaden war immens und die Kathedrale musste lange geschlossen bleiben. Am 29. März erstreckte sich nachmittags ein Dachstock über fünf Liegenschaften an der Hauptgasse, Schlimmeres konnte zum Glück vermieden werden und es gab auch keine Opfer. Am 1. August brannte das Clubhaus des SC Blustavia wegen Feuerwerk ab, und später im Jahr traf es eine Tiefgarage an der Zuchwilerstrasse sowie erneut das Aare-Rettungsboot der Stadtpolizei.

Am 13, November 2012 kam eine Frau beim Brand ihres Wohnhauses in der Greibengasse um. Die Aufzählung ist keineswegs lückenlos, doch spektakulär war auch der Brand des Von-Roll-Hauses vormittags im Januar 2015. (ww)