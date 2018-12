Live

Karin Keller-Sutter spricht bei Empfang zur Bevölkerung: «Mit dem Amtseid fängt ein neues Leben an»

Karin Keller-Sutters Wahl in den Bundesrat wird heute in St.Gallen und Wil mit einem Empfang gefeiert. Verfolgen Sie die Feierlichkeiten in unserem Liveblog.