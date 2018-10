Der Geheimtrumpf der CVP verzichtet auf Bundesratskandidatur

Das Feld der Bundesratsanwärter bei der CVP hat sich stark gelichtet: Bei der CVP hat bisher einzig der Zuger Ständerat Peter Hegglin sein Interesse angemeldet. Am Mittwoch hat der Innerrhoder Nationalrat Daniel Fässler verzichtet, am Dienstag hatte sich die Aargauer Nationalrätin Ruth Humbel zurückgezogen.

Nach der Absage von Ettlin harrt die CVP nun noch der Stellungnahmen von drei Frauen und einem Mann. Am Donnerstagabend ist die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter an der Reihe. Sie wird direkt an der Versammlung ihrer Kantonalpartei informieren - ein Indiz, dass sie antritt.

Kein Datum genannt haben die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen und der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof. Als chancenreiche Kandidatin gilt ferner die Walliser Nationalrätin Viola Amherd; sie leidet allerdings an Nierensteinen und hat sich darum Geduld erbeten. Die Meldefrist läuft bei der CVP nächste Woche ab, am 25. Oktober. Bis am 24. Oktober müssen sich FDP-Kandidaten durch ihre Kantonalparteien nominieren lassen.

Bei der FDP stellt sich neben der St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter auch der Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki zur Wahl, wie er am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Stans erklärte. Am Donnerstagabend wird zudem der Schaffhauser Regierungsrat und frühere Erziehungsdirektoren-Präsident Christian Amsler über seine Ambitionen informieren. Beiden werden im Vergleich zu Keller-Sutter nur Aussenseiterchancen eingeräumt.