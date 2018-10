EU-Unterhändler Roberto Balzaretti will nichts von rosa Linien wissen Die EU meint, die Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen seien technisch so gut wie abgeschlossen. Der Schweizer Verhandlungsführer Roberto Balzaretti aber bremst. Remo Hess, Brüssel

Der Schweizer EU-Verhandler Roberto Balzaretti wollte gestern nichts davon wissen, dass gewisse Schweizer Linien nicht mehr rot, sondern rosa seien. (Bild: Stephanie Lecocq/EPA)

Eigentlich könnten sie auch Freunde sein. Wahrscheinlich sind sie es mittlerweile sogar schon fast, der Schweizer EU-Verhandler Roberto Balzaretti und sein Brüsseler Gegenpart Christian Leffler, Nummer Zwei im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). «Ich lasse euch in guten Händen», sagte Leffler gestern zu den anwesenden Journalisten in Brüssel, bevor er Balzaretti auf die Schulter klopfte und sich ins nächste Meeting verabschiedete.

Zuvor hatten die beiden im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments berichtet, wie es um den Stand der Verhandlungen der Schweiz und der EU beim institutionellen Rahmenabkommen steht. Fazit: Anscheinend gar nicht so schlecht. «Alle Karten liegen auf dem Tisch, jetzt muss die politische Bewertung erfolgen», so Leffler. Und auch der Ausschutzvorsitzende David McAllister (CDU) stellte fest: «Auf einer technischen Ebene können die Verhandlungen bald abgeschlossen werden». Ist das so? Balzaretti mochte seinen Vorrednern nicht grundsätzlich widersprechen. Es gehe gegen das Ende zu und es sei klar, dass es nun umso schwieriger werde. Seit seinem Amtsantritt im März habe man aber noch für jedes Problem eine Lösung gefunden. «Nur, damit das möglich wird, müssen auch die technischen Dinge stimmen - und das ist im Moment noch nicht der Fall», so Balzaretti.

Flankierende Massnahmen als Zankapfel

Freilich geht es um den Streit um die Flankierenden Massnahmen und die Tatsache, dass dem Schweizer Verhandler die Hände gebunden sind, wenn die Gewerkschaften nicht bald von ihrer Fundamentalopposition abrücken. Dem Vernehmen nach böte die EU-Kommission Hand zu folgender Lösung: Arbeitsinspektionen sollten auf exponierte Branchen und Regionen konzentriert und die 8-tägige Voranmeldefrist für EU-Arbeitnehmer durch technische Massnahmen wie eine App auf ein Minimum reduziert werden. Die Umstellung könnte mit einer mehrjährigen Übergangsphase verbunden sein.

Aber ob das reicht? Und selbst wenn er wollte: Verbietet das Mandat des Bundesrates und die darin enthaltenen roten Linien Balzaretti nicht grundsätzlich in Brüssel über den Schweizer Lohnschutz zu reden? Auf Details der Verhandlungen und den Beschränkungen des Mandates wollte Balzaretti nicht eingehen. «Aber es geht darum, das Schutzniveau der Arbeitnehmer zu sichern, wie es heute besteht», so der Tessiner. Die EU habe sich mit der verschärften Entsenderichtlinie zwar der Schweiz angenähert und dies hätte die Diskussionen über die Flankierenden «wesentlich vereinfacht». Aber der Arbeitnehmerschutz befinde sich eben doch noch nicht auf demselben Niveau. Ausserdem verfüge der Schweizer Arbeitsmarkt mit seinen drei Sprachregionen und den hohen Löhnen über Besonderheiten, die ein «paar zusätzliche Massnahmen» schon noch nötig machen, so Balzaretti auf die Frage eines EU-Parlamentariers.

Dass man sich auch hier finden könne, davon gab sich Balzarettis Gegenpart Christian Leffler überzeugt. Leffler: «Wir verhandeln jetzt vier Jahre und das Gute ist, dass Farben mit der Zeit verblassen und manche Linien nun nicht mehr ganz so rot sind». Davon wollte Balzaretti aber nichts wissen: «Vielleicht sind es seine Linien, die etwas rosa geworden sind. Unsere sind rot», so der Schweizer Verhandlungsführer im Anschluss der Anhörung gegenüber Journalisten.

Was passiert mit der Börsenäquivalenz?

Angesprochen auf die von der EU-Kommission kürzlich durchgestochene Deadline vom 15. Oktober meinte Balzaretti, ihm persönlich sei ein solcher Termin nie kommuniziert worden. Schlussendlich gehe es darum, nicht möglichst schnell, sondern korrekt zu verhandeln.

Balzaretti machte auch deutlich, dass die politische Akzeptanz eines Rahmenabkommens in der Schweiz wesentlich von der Atmosphäre geprägt ist. Dass die EU zum Beispiel die Börsenäquivalenz vergangenes Jahr bloss befristet und in Verbindung mit Fortschritten beim Rahmenabkommen gewährt habe, sei mit «Verwunderung und Irritation» zur Kenntnis genommen worden und habe kein «sehr angenehmes Arbeitsumfeld» geschaffen. Wenn die EU nun Ende Jahr die Börsenäquivalenz aufgrund nicht-objektiven Kriterien verweigern würde, «hätten wir ein Problem», so Balzaretti.