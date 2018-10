Obwaldner CVP-Ständerat Erich Ettlin kündet Entscheid über Bundesrats-Kandidatur für Donnerstag an Der Obwaldner CVP-Politiker Erich Ettlin wird am Donnerstag darüber informieren, ob er für den Bundesrat kandidiert oder nicht. Dies liess Ettlin via Twitter verlauten. Sandra Peter

Am Montagabend hat der CVP-Ständerat Erich Ettlin aus Kerns angekündigt, dass er am Donnerstag mitteilen wird, wie er sich hinsichtlich einer Bundesrats-Kandidatur entschieden habe. Vermeldet hat er dies via Twitter, nachdem ihn ein Journalist wegen eines Tweets vom Vormittag aus der Reserve locken wollte. Am Morgen twitterte Ettlin, dass er aus den Ferien zurück und wieder im Arbeitsmodus sei. Beim Joggen habe er sich die nötige Kraft und Gelassenheit dafür geholt.

Prompt wollte Christoph Nufer, der Bundeshaus-Redaktionsleiter des SRF daraufhin von Ettlin wissen, ob er Gelassenheit für die Bundesrats-Kandidatur benötige. Ettlin antwortete via Twitter, dass es Gelassenheit schon für den «ganz gewöhnlichen Arbeitsalltag als Milizpolitiker» benötige. Und dass er am Donnerstag bekannt gebe, ob er für den Bundesrat kandidiere oder nicht.

Wieso Gelassenheit ? @e_ettlin Entscheid BR Kandidat oder nicht? https://t.co/Xy6cUZiJdZ — christoph nufer (@christophnufer) 15. Oktober 2018