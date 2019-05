Live

Clownin wegen Beschädigung von Polizeiauto in Zürich verhaftet ++ «Schluss mit Korruption und Machtmissbrauch»: Kritik an Unia-Leitung in Basel

An zahlreichen Orten in der Schweiz finden am Mittwoch Anlässe und Kundgebungen zum Tag der Arbeit statt, auch wenn der Tag nicht überall arbeitsfrei ist. Landesweit sind heute mehr als 50 Veranstaltungen geplant – News, Bilder und Videos finden Sie in unserem Liveticker.