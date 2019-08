Eine Trennung mit Ansage: Cassis befördert seine Staatssekretärin weg

Pascale Baeriswyl wird neue Chefin der Schweizer UNO-Mission in New York. Dass Aussenminister Ignazio Cassis und seine Staatssekretärin das Heu nicht auf derselben Bühne haben, ist in Bundesbern ein offenes Geheimnis.