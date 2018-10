Bundesratswahlen: Drei FDP-Kandidaturen für die Nachfolge von Schneider-Ammann Eine Frau und zwei Männer wollen den abtretenden Bundesrat Johann Schneider-Ammann beerben. Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter (SG), Ständerat Hans Wicki (NW) und Regierungsrat Christian Amsler (SH) haben ihre Kandidaturen innerhalb der Frist angemeldet.

(sda) Diese ist letzte Nacht abgelaufen. Drei hervorragende Kandidaturen seien eingereicht worden, schreibt die FDP in einer Mitteilung vom Donnerstag. Das können Keller-Sutter, Wicki und Amsler nun bei einer so genannten Roadshow vor einem breiteren Publikum unter Beweis stellen. Die Anlässe finden am 6. November in Muttenz (BL), am 12. November in Winterthur (ZH) und am 14. November in Yverdon (VD) statt.

Die FDP-Fraktion entscheidet am 16. November, wen sie auf das Ticket für die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann setzt. Die Wahl findet voraussichtlich am 5. Dezember statt. An dem Tag wird auch die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Bundesrätin Doris Leuthard gewählt. Bei der CVP läuft die Frist zur Anmeldung von Kandidaturen in der kommenden Nacht ab.