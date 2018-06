Bundesrat beantragt 60 Millionen Franken für Erneuerung der Verladeanlagen Mit 60 Millionen Franken will der Bundesrat die Verladeanlagen für Autozüge erneuern. Der Betrag ist nötig, um die Anlagen am Lötschberg, Simplon, Furka, Oberalp und Vereina funktionstüchtig zu erhalten.

Ein Autoverlad-Zug der Matterhorn-Gotthard-Bahn unterwegs von Oberwald nach Realp durch die Furka. (Achivbild: Luzerner Zeitung)

(sda) Über den Verpflichtungskredit befindet das Parlament mit dem Budget 2019.

Der Kredit, der der Strassenkasse belastet wird, ist für die Jahre 2019 bis 2023 vorgesehen, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Mittwoch mitteilte. Geplant sind Anpassungen an die Verladeanlagen, aber auch Investitionen in Lokomotiven und Wagen für Autozüge.

Über die fünf Verladeanlagen werden jedes Jahr über 2 Millionen Autos und Lastwagen durch die Bahntunnels transportiert. Den Autoverlad an Lötschberg und Simplon betreibt die BLS, jenen durch die Vereina die Rhätische Bahn und die Autozüge an Furka und Oberalp die Matterhorn Gotthard Bahn.

Bundesrat genehmigt Sachplan zu Nationalstrassen

Der Bundesrat hat am Mittwoch ausserdem den vorerst letzten Teil des Sachplans Verkehr verabschiedet. Es handelt sich um den Teil zur Nationalstrassen-Infrastruktur. Mit diesem Planungsinstrument könne die langfristige Entwicklung der Strasseninfrastruktur mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung koordiniert werden, schreibt das Verkehrsdepartement (UVEK).

Mit dem Sachplan werden die Vorhaben zugänglich. Das schaffe Planungssicherheit für Kantone und Gemeinden, hält das UVEK fest. Die Öffentlichkeit erhalte ein Instrument, um sich über die Vorhaben einen Überblick zu verschaffen.