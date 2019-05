Live Bundesanwalt Michael Lauber tritt vor die Medien - er hält an seiner Kandidatur fest Es wird eine Disziplinaruntersuchung gegen Bundesanwalt Michael Lauber durchgeführt. Grund sind die geheimen Treffen mit FIFA-Boss Gianni Infantino, die der Bundesanwalt nicht ausreichend erklären konnte. Lauber nimmt an der Pressekonferenz Stellung dazu. Sie startet mit Verspätung und einer klaren Botschaft.

(sda/kob/spe) Bundesanwalt Michael Lauber will trotz des zunehmenden Drucks Bundesanwalt bleiben. Er halte an seiner Kandidatur für eine weitere Amtszeit fest, sagte Lauber am Freitag vor den Medien in Bern. Er kritisierte ferner, dass man ihm Lüge vorwerfe.

Der Grund dafür, dass Pressesprecher André Marty an der Pressekonferenz nicht anwesend sei, sei ein medizinischer Notfall in seiner Familie, stellte Lauber zu Beginn der Pressekonferenz noch klar.