Brand auf A2: Gotthard-Tunnel in beide Richtungen gesperrt Im Piottino-Tunnel bei Faido ist ein Lastwagen in Brand geraten. Die Autobahn A2 und der Tunnel durch den Gotthard ist deshalb in beide Richtungen gesperrt worden.

Der Gotthard-Strassentunnel ist geschlossen. (Bild: Webcam / Amt für Betrieb Nationalstrassen)

Im Piottino-Tunnel auf der A2 bei Faido ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Die Autobahn musste deshalb in beiden Richtungen gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Tessin über Twitter mitteilte. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Die Autos stauten sich um 10 Uhr in der Richtung Luzern-Gotthard zwischen Wassen und Göschenen auf drei Kilometern. Die Einfahrt auf Höhe Göschenen ist gesperrt, meldet der TCS.

Angaben über Verletzte liegen derzeit nicht vor. Wegen der Sperrung des Gotthard-Tunnels wird die Ausweichroute via die A13 über den San Bernardino empfohlen. (mbe)