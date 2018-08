Bergungsarbeiten am Piz Segnas im Gange

Flugzeugunglück bei Flims: Alle 20 Passagiere der «Tante Ju» sind beim Absturz ums Leben gekommen

Beim Absturz des Oldtimer-Flugzeugs der Ju-Air am Piz Segnas in Graubünden sind am Samstag alle 20 Insassen ums Leben gekommen. Die «Tante Ju» des Baujahres 1939 stürzte auf der Heimreise eines zweitägigen Ausflugs ins Tessin ab.