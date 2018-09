Kommentar Beim Velo sollen vor allem Kantone

und Gemeinden Gas geben Das Ja zum Veloartikel ist so gut wie sicher, gemäss Hochrechnungen wird der Bundesbeschluss sehr deutlich angenommen. Die Versprechen aus dem Abstimmungskampf sind nun einzuhalten, mahnt Bundeshausredaktorin Barbara Inglin. Barbara Inglin

Bundeshausredaktorin

Barbara Inglin



Die Schweizer Stimmbevölkerung sagt Ja zum Veloartikel, und zwar deutlich. Über 70 Prozent der Stimmbürger haben am heutigen Abstimmungssonntag dem Bundesbeschluss Velo zugestimmt. Damit stehen Velowege neu, wie bereits die Fuss- und Wanderwege, in der Verfassung. Das klare Resultat ist wenig überraschend, stellten sich doch Parteien von links bis rechts hinter die Vorlage. Auto-, Velo- und Fussgängerorganisationen zogen für einmal am gleichen Strick.

Hauptgrund für die grosse Unterstützung ist die unverbindliche Formulierung des Veloartikels. Denn im Gegensatz zur zurückgezogenen Velo-Initiative verpflichtet der Veloartikel den Bund nicht zur Förderung des Veloverkehrs. Planung, Bau und Unterhalt der Velowege bleiben weiterhin Aufgaben der Kantone und Gemeinden. Der Bund kann nur unterstützend aktiv werden, der Föderalismus bleibt gewahrt. Die Mehrkosten für den Bund werden mit 1,8 Millionen Franken pro Jahr bescheiden ausfallen. Dieses im Abstimmungskampf gemachte Versprechen gilt es einzuhalten.

Die Unverbindlichkeit und die Überschaubarkeit der Folgen hat der Vorlage wohl viele Stimmen gebracht, hat aber ihren Preis. Grosse Verbesserungen sind nach dem Ja vom Sonntag nicht zu erwarten. Für die Kantone und Gemeinden ist das deutliche Ja gleichwohl ein klares Signal, dass die Bevölkerung hinter dem Veloverkehr steht – und dass sie bei der Velo-Verkehrsplanung noch einen Zacken zulegen dürfen.