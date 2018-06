Bei Raiffeisen treten zwei Verwaltungsräte zurück Die Raiffeisen-Verwaltungsräte Rita Fuhrer und Angelo Jelmini treten per sofort als Verwaltungsräte zurück. Dies wurde an der Delegiertenversammlung der Raiffeisenbank bekannt. sda

(Bild: Keystone)

Bei der Delegiertenversammlung von Raiffeisen Schweiz am Samstag in Lugano haben angesichts massiver Kritik der Delegierten zwei weitere Verwaltungsräte auf eine Wiederwahl in das Gremium verzichtet.

Es handelt sich um die Zürcher Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer und den Tessiner Politiker Angelo Jelmini.

Die Abstimmung über die Entlastung der Raiffeisen-Führungsspitze wurde auf eine ausserordentliche Delegiertenversammlung im November verschoben, wie Vizepräsident Pascal Gantenbein im Anschluss an die Versammlung erklärte. Entsprechende Informationen waren bereits am Morgen durchgesickert.

Konsequenzen hat auch die kritisierte Vergütungserhöhung für den Raiffeisen-Verwaltungsrat im Jahr 2017. Raiffeisen wolle nun ein neues Vergütungsmodell ausarbeiten, kündigte Gantenbein an.

Die Delegiertenversammlung in Lugano stand im Zeichen der Aufarbeitung der Ära des ehemaligen Chefs Pierin Vincenz, die in den vergangenen Monaten zu anhaltenden Negativ-Schlagzeilen geführt hatte.