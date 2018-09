Die Baumeister streiten sich mit den Gewerkschaften In den Verhandlungen über einen neuen Landesmantelvertrag werfen die Baumeister den Gewerkschaften vor, die Arbeitslosigkeit hochzuschrauben. Diese bezeichnen die Kritik als absurd, warnen vor Arbeit auf Abruf und drohen mit Streiks. Eva Novak

Die Gewerkschaften sperren sich gegen flexiblere Arbeitszeiten im Baugewerbe. (Themenbild: Gaetan Bally/Keystone (6. Februar 2018))

Zehn Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde über einen neuen Landesmantelvertrag im Bauhauptgewerbe wird der Ton schärfer. «Die Gewerkschaften schrauben die Arbeitslosenzahlen auf dem Bau in die Höhe, indem sie flexiblere Arbeitszeiten für Festangestellte verhindern», kritisiert Benedikt Koch, Direktor des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV). Das sei ein Grund, weshalb der Anteil der Temporär-Beschäftigten im Bauhauptgewerbe seit 2015 zunehme. Wegen des strikten Korsetts des geltenden Vertrags hätten Bauunternehmer nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Ar­beits­spitzen übers Jahr mit Stammpersonal aufzufangen, bemängelt der SBV-Direktor. Insbesondere für Berg- und Tourismusregionen brauche es flexiblere Arbeitszeiten, sonst seien die Unternehmen gezwungen, auf Temporäre und Subunternehmer auszuweichen. Die Gewerkschaften sperrten sich aber aus ideologischen Gründen gegen eine Flexibilisierung und gefährdeten damit die festen Arbeitsplätze auf den Schweizer Baustellen.

Um diese zu sichern, müssten die Bauarbeiter pro Jahr nicht nur 100 Überstunden wie heute leisten können, sondern 200 – sowie zusätzlich 100 Minusstunden in den Wintermonaten kompensieren können. «Gearbeitet wird schlussendlich dann, wenn es die Witterung zulässt und Arbeit da ist», sagt Koch. Ausserdem sollen Leute, die ihre Stelle verlieren oder wechseln, nicht mehr in der gleichen Lohnklasse angestellt werden müssen, wie es der aktuelle Landesmantelvertrag vorschreibt.

Hohe Lohneinbussen bei Stellenwechsel

Bereits heute müssten ältere Bauarbeiter bei einem Stellenwechsel eine Lohneinbusse von 15 bis 20 Prozent in Kauf nehmen, hält Nico Lutz entgegen, Leiter Sektor Bau bei der Gewerkschaft Unia. Ginge es nach den Baumeistern, würden auch erfahrene Berufsleute zum tiefsten Hilfsarbeiterlohn arbeiten müssen. «Das wäre dann so richtiges Lohndumping.» Am meisten darunter leiden würden seriöse Firmen, die auf langjährige Mitarbeiter setzen. Sie könnten gegen Dumpingfirmen nicht mehr bestehen, so Lutz.

Wenig anfangen kann er auch mit der geforderten Flexibilisierung. Denn der geltende Landesmantelvertrag ermögliche bereits Ausnahmen für Berggebiete, und heute schon sei das Arbeitszeitsystem so flexibel, dass es die Gesundheit der Arbeiter schädige: «Es ist bereits Tatsache, dass die Bauarbeiter im Sommer ihre Familien kaum mehr sehen, weil sie 12 und mehr Stunden bei der grössten Hitze unterwegs sind», sagt der Gewerkschafter.

«Ab Herbst ist mit Warnstreiks zu rechnen»

Da noch mehr zu flexibilisieren, liege einfach nicht drin, sonst installiere man ein System der «Arbeit auf Abruf». Die Bauarbeiter müssten bis zu 300 Überstunden leisten, ohne eine einzige davon ausbezahlt zu erhalten. Im Winter müssten sie dann tageweise zu Hause bleiben, wenn es der Firma passt. Und die Gewerkschaften für die Zunahme der Temporären verantwortlich zu machen, sei schlicht absurd.

Für Nico Lutz steht fest: «Für die von den Baumeistern angeführten Probleme gibt es im bestehenden Vertrag bereits Lösungen, und ihre Vorschläge führen zu vielen neuen Problemen.» Sollten die Unternehmer in der kommenden Verhandlungsrunde vom 3. Oktober darauf beharren, würden die Gewerkschaften reagieren: «Ab Herbst ist mit Protestaktionen und Warnstreiks zu rechnen.»