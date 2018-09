Barbara Gysi steht neu an der Spitze des Gewerkschaftsbund

Die Delegierten der Gewerkschaft VPOD haben sich am Samstag in Zürich für Barbara Gysi als Kandidatin für das Präsidium des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) entschieden. Es sei höchste Zeit für eine Frau an der SGB-Spitze. Kontrahent Pierre-Yves Maillard blieb das Nachsehen.