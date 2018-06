Wegen Zugentgleisung: Bis Montag fallen am Bahnhof Winterthur diverse Züge aus

Viel Nerven und Geduld haben Zugreisende am Freitagabend im Raum Winterthur gebraucht: Am frühen Abend war ein mit Schotter beladener Güterzug entgleist. Eine Entgleisung legte den gesamten Bahnhof Winterthur lahm. Zahlreiche Züge auf der Ost-West-Achse fallen noch bis am Montagmorgen aus.