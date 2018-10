Wandertipp: Auf Umwegen nach Kümmertshausen Erntezeit in Mostindien:Ein Sonntagsspaziergang von Erlen nach Kümmertshausenwährend der Apfellese. Jonas Manser

18 Bilder Wandertipp nach Kümmertshausen

Die Wanderung im Überblick Start: Erlen Bahnhof

Ziel: Kümmertshausen, Haltestelle Hauptstrasse

Strecke: 6 Kilometer

Wanderzeit: 90 Minuten

Aufstieg: 86 Meter

Abstieg: 55 Meter

Ausrüstung: gutes Schuhwerk

Gaststätten: Mehrere Verpflegungsmöglichkeiten in Erlen

Öffentlicher Verkehr: Bahnhof Erlen; Haltestelle Hauptstrasse: Richtung Erlen oder Amriswil

Kartenmaterial: Landeskarte 1:25000, Blatt 1054 Weinfelden. (jm)



1. Bahnhof Erlen Der Spaziergang startetamBahnhof Erlen.Dies ist die letzteGelegenheit, sich noch Proviant für die kurzeWanderung zu besorgen. NachdemBahnüberganggeht es links zuerst entlang derKümmertshauserstrasse. Anstatt direkt der Strasse nachKümmertshausen zu folgen, führt die Route nach rund 250 Metern links in dieGuggenbühlstrasse. Das Wohnquartier hinter sich gelassen, gelangtmannach einpaarMinuten an ein Pferdegehege. Alles andere als scheu nähern sich die grasenden Pferde sofort – anscheinend sind sie die Nähe zu Menschen gewohnt und lassen sich streicheln.

2. Stall Strupler Die Pferde gehören zum Stall Strupler, an dem derWegvorbeiführt.DerStall ist Pferdepension, Zuchtund Ausbildungsort zugleich.Ausgebildetwerden dort sowohl Reiter als auch Pferde. In einemkleinerenGehege vor demHof fressen Shetlandponys zufrieden ihr Heu. Von nebenan sind metallische Klänge zu hören:Ein Pferd bekommt neue Hufeisen verpasst.

3. Guggenbühl Weiter geht es einen kurzen Stich hinauf nach Guggenbühl. Dort führt der Weg rechts an einem Ziergarten vorbei. Hier gelangendie Spaziergänger auch an die erste Apfelplantage – eine von vielen. Der Thurgau wird nicht umsonstMostindien genannt: Jeder dritte Tafelapfel und jeder zweite Mostapfel der Schweiz kommtvon hier. In diesem Frühjahr gab es eine frühe Blüte, was meist auch eine frühere Ernte bedeutet. Die Hitze in diesem Jahr hat dies zusätzlich verstärkt.Die Produzenten klagen über die Trockenheit, denn die Früchte wachsen nichtmehr richtig, siewerden notreif undmüssen geerntet werden. So tragendieBäumeAnfang September bereits keine Äpfel mehr. Nur noch die leeren Behälter zeugen von der Apfellese. 4 Buch

4. Buch bei Kümmertshausen Die Wanderung führt an den Apfelplantagen vorbei in den Wald.Kurz vor demWaldeingang findet sich noch ein grösseres Bienenhaus. Der Weg durch den Wald führt bis nach Buch bei Kümmertshausen. Dort geht es entlang der Strasse «Unterdorf»inRichtung Brusterweiter. Am Strassenrand herrscht reger Betrieb: Die letzten Äpfel werden noch eingesammelt. Die Traktoren sind geparkt; maschinell unterstützt, wird das geerntete Obst geprüft und aussortiert.Nach rundeinemKilometer gelangtmanan eine Kreuzung,wo nach rechts abgebogen wird.

5. Kümmertshausen Der Strasse Neuhaus folgend begrüsst einen, wenn man Glück hat, in Neuhaus noch ein Esel. Durch einen kurzen Waldabschnitt gelangt man zurück aufdieHauptstrasse –diesmal jedoch auf der anderen Seite von Kümmertshausen. Der Weg führt rechts der Strasse entlang ins Dorf hinein, das die nördliche Grenze des Gemeindegebietes bildet. Im thurgauischen Urkundenbuch wurde das kleineKümmertshausendas ersteMal am 12. April 771 erwähnt. Dazumal hiess es noch Chuniperteswilari. Es erhielt seinen Namen von einem gewissen Chunibert, der seinen Besitz in Kümmertshausen «um seines Seelenheils willen» an das Kloster St.Gallen übertrug. Das Herz des Ortes bildet ein hofartig angelegter Dorfplatz, auf demAbt Ulrich Rösch im Jahr 1468 wahrscheinlich die Kriegsgemeinde versammelte,wie es auf der Homepage der Gemeinde Erlen heisst.DieOrteKümmertshausen und Engishofenwerden erst 1816 derMunizipale Erlenzugeteilt.Bis dahin bildeten sie seit 1798 zusammen mit Unterlöwenhaus und Kratz die eigenständige Munizipalgemeinde Kratz.

6. Haltestelle Hauptstrasse Am anderen Ende des Dorfes befindet sich dieHaltestelle des Postautos, das in Richtung Erlen oder Amriswil fährt.

Das PDF zum Herunterladen: gibt's hier.