Von 29 auf 17 Grad: Kaltfront beendet Spätsommerphase Am Dienstag und Mittwoch erreichen die Temperaturen in der Schweiz noch mal sommerliche Höhen. Eine Kaltfront sorgt aber bereits am Mittwochnachmittag für ein Ende der Wärmephase und für Turbulenzen.

Ein Gewitter über dem Zugersee. (Leserbild: Daniel Hegglin)

Am Dienstag haben mit einer südwestlichen Höhenströmung warme Luftmassen den Alpenraum erreicht. Und dank des Hochdruckeinflusses scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 25 bis 29 Grad, im Süden bis über 30 Grad, wie Meteonews mitteilt.

Auch am Mittwochmorgen scheint die Sonne und es bleibt voraussichtlich bis am Mittag trocken. Die Temperaturen erreichen 26 bis 30 Grad. Im Verlaufe des Tages nehmen die Wolken aus Westen im Vorfeld einer Kaltfront aber zu. Meteorologen erwarten entlang des Juras die ersten Niederschläge und Gewitter um die Mittagsstunden. Während des Nachmittags breiten sich die Regengüsse und Gewitter nach Osten hin aus. Regen und Gewitter könnten lokal kräftig ausfallen und der Südwest- bis Westwind weht kräftig, so die Experten. Einzig der Süden bleibt davon verschont.

In der Nacht auf Donnerstag folgen im Rest der Schweiz weitere Schauer und Gewitter. Das Wetter am Donnerstag ist voraussichtlich wechselhaft und vor allem entlang der Berge fallen weitere Niederschläge. Am Nachmittag gibt es Auflockerungen von Westen her. Die Temperaturen liegen noch bei 20 bis 23 Grad. Auch das Wetter am Freitag ist unbeständig mit Wolken und Regengüssen entlang der Berge und es wird kälter. Das Thermometer zeigt voraussichtlich 17 bis 21 Grad. Am Wochenende beruhigt sich das Wetter wieder. (pd/spe)