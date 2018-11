Ärzte zeigen sich zu Konzessionen bereit

Seit sich die Versicherer in zwei Verbände aufgespalten haben, besteht eine Konkurrenz. In der Tarifarbeit, so scheint es zuweilen, arbeiten sie gar gegeneinander. Santésuisse hat sich früh aus den Verhandlungen verabschiedet, weil der Verband befürchtete, die Kosten würden mit einem neuen Tarif aus dem Ruder laufen. Santésuisse hat deshalb vor mehr als zwei Jahren damit begonnen, mit dem Verband der Chirurgen (FMCH) eigene Tarife zu erarbeiten. Konkret verfolgen sie das Ziel, über Pauschalen abzurechnen. Das führe zu einer einfacheren Handhabe für alle und beziehe die Qualität gut ein, so Santésuisse. Unterdessen unterstützt nicht nur der Bundesrat Pauschalen, auch Krankenkassen des Verbands Curafutura haben erste Pauschalen abgeschlossen. Allerdings kommen die Arbeiten an den Pauschalen bei Santésuisse nur harzig voran. Derzeit bestehen nur gerade vier Pauschalen im Bereich der Augenheilkunde. Santésuisse gibt aber an, mit «zahlreichen» anderen Fachgesellschaften ebenfalls zu verhandeln. Doch das hiess es bereits 2016. Damals sagte Direktorin Verena Nold, die Gespräche mit den Radiologen seien weit fortgeschritten. Auch mit Viszeralchirurgen und Orthopäden suche der Verband nach Lösungen, die auf 2018 in Aussicht gestellt wurden. Zur Anwendung kam bisher allerdings noch keine dieser Pauschalen. Bei den Kantonen gingen zwar Anträge ein. Es sei aber unklar, ob der Bundesrat oder tatsächlich die Kantone zuständig sind, um diese zuzulassen. Santésuisse gibt an, dass die Versicherer auf eine «zeitnahe Anwendung» hoffen. (wan)