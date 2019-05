All dieser Müll treibt im Meer – eindrückliche Bilder Umweltschützer haben diese Woche am Strand von Mothecombe, Grossbritannien, eine Unmenge von Abfällen gefunden. Fotograf Dan Kitwood macht daraus künstlerische Bilder. Claudio Attolini

Auf den ersten Blick sieht der Strand an der Mündung der Erme in den Ärmelkanal blendend aus. Bei genauerem Hinsehen wurden im Sand und Seegras jedoch nebst viel Plastik auch Blechdosen, Anglerzubehör oder Kleiderresten gefunden. Fotograf Dan Kitwood hat eine Auswahl dieses Mülls in einer Bilderserie gekonnt in Szene gesetzt.