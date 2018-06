Video

80. Bol d'Or Mirabaud: 542 Seegelboote auf dem Genfersee

Am Samstag sind 543 Boote in Genf zur 80. Ausgabe der Regatta Bol d'Or Mirabaud gestartet. Trotz schwachen Windes zu Beginn lieferten sich die Segler Rennen und ihr Anblick auf dem See war spektakulär. Das Video zeigt die ersten nautischen Meilen mit dem Boot "Ladycat" an der Spitze.