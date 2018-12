78-jährige Frau in eigener Wohnung ausgeraubt und eingesperrt

Zwei Männer haben am Freitagnachmittag eine 78-jährige Frau in deren Wohnung in St. Gallen ausgeraubt. Anschliessend sperrten sie die Rentnerin im Badezimmer ein. Die Frau blieb körperlich unverletzt.