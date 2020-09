70-Jähriger wird in Gossau vermisst: Kantonspolizei St.Gallen bittet um Hinweise Angehörige meldeten den 70-jährigen Giuseppe Olivieri am Freitagabend als vermisst. Seither läuft eine grosse Suchaktion, an der die Kantonspolizeien St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden sowie Zürich beteiligt sind.

(kapo/lw) Seit Freitagvormittag wird in Gossau der 70-jährige Giuseppe Olivieri vermisst. Angehörige meldeten dies am Freitagabend der Kantonspolizei St.Gallen. Seither läuft gemäss Mitteilung der Kantonspolizei eine grosse Suchaktion nach ihm. An dieser sind mehrere Patrouillen, Hundeführer mit Suchhunden sowie Drohnenpiloten der Kantonspolizeien St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden sowie Zürich beteiligt. Der Vermisste ist gemäss Mitteilung auf Medikamente angewiesen.

Giuseppe Olivieri ist ca. 165cm gross hat eine schlanke bis mittlere Statur, trägt eine Brille und einen weissen Bart. Zuletzt wurde er mit einem hellfarbigen Poloshirt, dunklen Hosen mit braunem Gürtel sowie braunen oder beigen Schuhen gesehen. Er dürfte entweder zu Fuss oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Giuseppe Olivieri sind erbeten an die Kantonspolizei St.Gallen, 058 229 49 49.