Hohe Rauchsäule und Giftalarm: Im Basler Rheinhafen brennen 2000 Tonnen Eisenbahnschwellen

Im Basler Rheinhafen ist ein Altholzlager in Brand geraten. Um etwa 14 Uhr waren offen gestapelte ausrangierte Bahnschwellen am Westquai unweit des Dreiländerecks in Flammen aufgegangen; eine Rauchsäule war in weitem Umkreis sichtbar.