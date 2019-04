30 Jahre Frauenstimmrecht in Appenzell Ausserrhoden

Am 30. April 1989 sagten die Männer an der Landsgemeinde des Kantons Appenzell Ausserrhoden Ja zum Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene. Immer an vorderster Front dabei war Aline Auer aus Teufen AR. Im Interview spricht die heute 69-Jährige über die damalige Stimmung, die Widerstände und was der Sieg aus heutiger Sicht gebracht hat.