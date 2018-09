30-Jähriger in Samstagern tot aufgefunden — Polizei verhaftet Täter

In einem Geschäftsbetrieb in Samstagern ist am Montagmorgen ein 30-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Die Zürcher Kantonspolizei geht nach ersten Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus. Sie hat acht Personen haftet, darunter auch den mutmasslichen Täter.