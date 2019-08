Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schwarzfahrer-Datenbank

Weil ein Kontrolleur in Schaffhausen ein fünfjähriges Mädchen büsste, gehen derzeit die Wogen hoch. Das Kind landet zudem in der neuen nationalen Schwarzfahrer-Datenbank, die seit April überall eingeführt wird. Was steckt dahinter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.