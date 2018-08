Auftakt zum neuen Schuljahr in zwölf Schweizer Kantonen

Am kommenden Montag geht in vielen Teilen der Deutschschweiz der Schulbetrieb wieder los. In zwölf Kantonen beginnt das neue Schuljahr. In den restlichen Kantonen dauern die Sommerferien bis zu zwei Wochen länger. Schwierig bleibt die Besetzung der Lehrerstellen.