Zwischennutzung Raclette und Glühwein statt Burger und Bier: Der Verein Areal Bach zieht eine positive Bilanz nach der ersten Sommersaison und bereitet sich auf den Winter vor Mitte Mai hat der Verein Areal Bach die Zwischennutzung der Fläche zwischen SBB Bahnhof und Migros Bach in St.Fiden eröffnet. Der Verein zieht nach dem ersten Sommer eine positive Bilanz. Der Ort sei belebt und begrünt worden. Auch über den Winter bleibt es nicht still: Ab dem 12. November kann in einem Chalet Fondue und Raclette gegessen werden.



Sogar ein Open Air fand diesen Sommer auf dem Areal Bach statt. Bild: PD

Wo früher Brache war, versammelten sich diesen Sommer Kinder und Erwachsene, um zu gärtnern, Konzerte zu hören oder etwas zu trinken. Wo alles betoniert war, stehen jetzt 150 Bäume und Sträucher, Quartier- und Kulturgärten. Das Areal Bach wurde den ersten Sommer zwischengenutzt.

Melanie Diem, Präsidentin des Vereins Areal Bach.

Bild: Michel Canonica

Der Verein Areal Bach zieht nach der ersten Saison eine positive Bilanz. «Wir wollten den Ort aufwerten, begrünen und beleben. Das ist uns gelungen», sagt Melanie Diem, Präsidentin des Vereins Areal Bach. Die Bäume und Sträucher sowie die 1500 quadratmetergrosse Biodiversitätsfläche hätten sich dank des feuchten Sommers gut entwickelt. Auch bei den Gärten sei eine Community entstanden, bei der sich junge sowie ältere Leute regelmässig trafen. Man habe zudem eine gute Ernte gehabt.

Zwischennutzung Areal Bach Der Verein Areal Bach hat es sich die letzten vergangenen zweieinhalb Jahren zur Aufgabe gemacht, die brachliegende Fläche zwischen den SBB-Gleisen und der Bachstrasse in St.Fiden zwischenzunutzen. Derzeit läuft für dieses Areal eine vertiefte Machbarkeitsprüfung für eine Gesamtüberdachung des Areals zwischen Bahnhof St. Fiden und Migros Bach. Bis es soweit ist, soll das Areal die nächsten fünf Jahre nicht unbenutzt bleiben. Die Zusammenarbeit von Heimatschutz, Quartierverein und dem Architekturbüro GSI hatte den Grundstein für die Zwischennutzung gelegt. Schnell kamen dank Sponsoren, Stiftungen und Beiträgen von Privatpersonen und Wirtschaft 615'000 Franken zusammen, um die Zwischennutzung zu finanzieren. Die Stadt unterstützte das Projekt mit einem Beitrag von 150'000 Franken. 10'000 Quadratmeter sollen zwischengenutzt werden, dies entspricht einer Grösse von über anderthalb Fussballfeldern. Ziel des Vereins Areal Bach ist es, die Lebensqualität der Menschen im Osten der Stadt zu erhöhen, Klimamassnahmen zu fördern, Generationen zu vernetzen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziales Engagement und Innovation zu fördern. (mas)

Den ganzen Sommer gut besucht

Am Mittwochnachmittag fand auf dem Areal Bach jeweils der «Lerngarten» statt. Kinder gärtnern dort und erfahren mehr über die Natur. «Am Anfang war alles noch kahl und leer, dann wucherten Sonnenblumen, Tomaten, Bohnen», sagt Melanie Diem. Auch die «Kinderbaustelle», bei der Kinder experimentieren konnten, habe gut funktioniert. Das Angebot sei durchgehend genutzt worden. «Das Areal wurde den ganzen Sommer hindurch gut besucht.»

Es fand ein Open Air und ein EM-Public-Viewing statt, auch der eingemietete Gastrobetrieb Gustav Gleis sei zu einem überregional bekannten Begegnungsort geworden. Diem sagt:

«Es sind verschiedene Anfragen bei uns eingegangen.»

Die Idee für ein Malatelier für Kinder sei angebracht worden, Firmen hätten für Apéros und Führungen angefragt, Musiker für Auftritte.

Auch das Wetter spielte grösstenteils mit. Lediglich einer von sechs Flohmärkten musste wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Die Flohmärkte seien Diems persönliches Highlight gewesen. «Es war jeweils eine super Stimmung und die Flohmärkte brachten verschiedene Leute zusammen.» Zudem seien Flohmärkte nachhaltig, Gegenstände werden wiederverwendet. Melanie Diem blickt positiv auf den Sommer zurück:

«Es ist unglaublich, wie ein solches Projekte entstehen konnte und wie viele Leute mitgewirkt haben.»

Auf dem Areal Bach fand auch ein EM-Public-Viewing statt. Bild: PD

Finanzielle Unterstützung gesucht

Wie es in einer Mitteilung heisst, sei nicht alles rosig gewesen. «Die Koordination der vielen Teilprojekte und die Kommunikation mit allen Akteuren war herausfordernd», sagt Melanie Diem. Es seien viele Fragen von der Bevölkerung, der Stadt, der Nachbarschaft eingegangen – negative Äusserungen habe es keine gegeben. Der laufende Betrieb musste organisiert und weiterentwickelt, die Pflanzen und das Areal gepflegt werden.

Für die kommende Saison werde es mehr Vorstandsmitglieder geben, es soll ein Netzwerk an Mitmacherinnen und Mitmacher entstehen. «So können wir andere mehr entlasten.» Weiter sagt Diem:

«Wir können noch nicht abschätzen, wie gross der Aufwand im nächsten Jahr sein wird, aber wir stellen uns gut auf.»

An Leuten, die beim Areal mithelfen oder Projekte lancieren, mangelt es nicht. Das Areal biete verschiedene Möglichkeiten an, um mitzuwirken. Sei es beim Jäten, beim Barausschank an Veranstaltungen oder am Flohmarkt. Personen können eigene Ideen auf dem Areal verwirklichen oder sich vernetzen. Schwieriger sei es hingegen, Gönnerinnen und Gönner zu finden, sagt Diem. Man sei auf Beiträge angewiesen, um die laufenden Kosten zu decken.

«Je mehr Gönnerinnen und Gönner, desto grösser das Angebot.»

Fondue und Raclette im Chalet «Zur Emmas Stube»

Die Planung für das 2022 wurde bereits aufgenommen. Vereinspräsidentin Melanie Diem sagt:

«Der Naturgedanke und der Quartierbezug sollen stärker in den Fokus geraten.»

Wie das Angebot im nächsten Jahr konkret aussieht, könne sie noch nicht sagen. Auch der Zeitpunkt für den Startschuss in den Sommer sei noch nicht fixiert, er hänge vom Wetter ab. Verschiedene Ideen werden nun evaluiert, aber die bereits bestehenden Teilprojekte und Veranstaltungen wie die Flohmärkte sollen weitergeführt werden. Zudem soll die letzte freie Fläche von 270 Quadratmetern begrünt und bespielt werden. «In welchem Rahmen hängt noch von Projektpartnern und Finanzierungsmöglichkeiten ab», sagt Diem.

Doch zuerst bereite man die Gärten für den Winter vor. Auch die Gastronomie ist derzeit in einer Pause, aber nicht lange. «Gustav Gleis» steckt schon in den Wintervorbereitungen, denn am 12. November startet das neue Angebot. Im Chalet «Zur Emmas Stube» werden bis Mitte Februar verschiedene Fondue- und Raclettevarianten angeboten, draussen sind im «Knödligen Schlitten» traditionelle Knödel und warme Getränke erhältlich. Ausserdem findet am 28. November ein «Wintermarktzauber» statt, am 1. Dezember läutet der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz mit dem «Quartier-Wiehnachte» den Advent ein. Ob Schneeschlacht, Schneeskulptur oder Schneebar: Der Verein ist offen für jegliche Ideen für die kalte Jahreszeit.