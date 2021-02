Zwischenbilanz Kanton St.Gallen hat bereits 10 Millionen Franken Härtefallgelder ausgezahlt – und rechnet mit Ausgaben von 260 Millionen Seit fünf Wochen können Betriebe beim Kanton Gelder verlangen, wenn sie von den Corona-Massnahmen hart getroffen sind. Jetzt zieht das Volkswirtschaftsdepartement eine erste Zwischenbilanz. Kaum überraschend: Besonders betroffen sind Restaurants – rund die Hälfte aller Anträge stammen aus der Gastronomie.

Besonders getroffen: Restaurants – Rund die Hälfte der antragstellenden Betriebe stammen aus der Gastronomie.

Bild: Arthur Gamsa (6. Januar 2020)

(SK/dar) Fünf Wochen nach dem Start des kantonalen Härtefallprogramms zieht das Volkswirtschaftsdepartement eine erste Zwischenbilanz. Und diese fällt gemäss Kanton «positiv» aus, wie das Volkswirtschaftsdepartement in einer Mitteilung schreibt. So wurden bisher rund 10,3 Millionen Franken an Hilfsgelder an betroffene Betriebe ausgezahlt. Zudem seien mittlerweile die Prüfprozesse eingespielt, damit steige jetzt auch das Tempo der Auszahlungen.

Bereits seit dem 4. Januar 2021 können St.Galler Betriebe, welche die Härtefallkriterien erfüllen, Gesuche um Unterstützung einreichen. Seither sind gemäss Mitteilung des Kantons 832 Gesuche von Firmen eingegangen, die zusammen 4621 Vollzeitstellen auf sich vereinen. Rund die Hälfte der antragstellenden Betriebe stamme aus dem Gastronomiebereich, so der Kanton.

Die Regierung rechnet mit Auszahlungen von rund 260 Millionen Franken

Die Gesamtsumme der beantragten Hilfe beläuft sich auf 126,6 Millionen Franken. Bisher wurden sieben Millionen als À-Fonds-perdu-Beiträge ausbezahlt. Dazu kommen weitere 3,3 Millionen Franken an Solidarbürgschaften. Das Volkswirtschaftsdepartement schreibt:

«Die Regierung rechnet unter den aktuell geltenden Vorgaben mit bis zu 2700 Härtefallgesuchen im Volumen von rund 260 Millionen Franken.»

Es habe auch Gesuche, die das Volkswirtschaftsdepartement abgelehnt habe. Die Mehrheit dieser Absagen betreffe Firmen, die ihren Hauptsitz nicht im Kanton St.Gallen haben oder in Branchen tätig sind, die aufgrund der geltenden Definition nicht unter das Programm fallen würden, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Tempo der Auszahlungen steigt

Jedes einzelne Gesuch durchläuft einen zweistufigen Prüfprozess, in den nebst Fachspezialisten aus dem Volkswirtschafts- und dem Finanzdepartement auch Bankfachleute und Treuhänderinnen und Treuhänder involviert sind. Am Ende des Prüfprozesses stellt das Prüfgremium Anträge, die vom Amt für Wirtschaft und Arbeit beurteilt werden. Über Härtefallgesuche im Volumen von mehr als einer halben Million Franken entscheiden die Vorsteher des Volkswirtschafts- und Finanzdepartements. Die sorgfältige, breit abgestützte Beurteilung sei mitentscheidend für den Erfolg des Härtefallprogramms, schreibt das Volkswirtschaftsdepartement.

«Sie sorgt dafür, dass Firmen unterstützt werden, die über die Pandemie hinaus überlebensfähig sind.»

Gleichzeitig stelle der Kanton damit sicher, dass mit den eingesetzten Steuergeldern sorgfältig umgegangen wird.

Kanton setzt auf Online-Tool

Die Zeit spielt bei der Abwicklung des Härtefallprogramms eine wesentliche Rolle. Der Kanton St.Gallen setzt für die Einreichung der Gesuche auf ein Online-Tool – und zeigt sich zufrieden: Mit Dauer des Programms sei auch das Tempo der Auszahlungen gestiegen, da die Prüf- und Bearbeitungsprozesse mittlerweile etabliert sind und der Kanton die Prüfressourcen ausgebaut hat.

Am Ende der Mitteilung richtet sich der Kanton an Antragstellerinnen und Antragsteller. Diese werden gebeten, die Informationen auf der Webseite des Kantons (www.sg.ch/coronavirus) zu konsultieren, bevor sie den Antrag einreichen. Der Gesuchprozess wird verlangsamt, wenn unvollständige oder falsche Angaben eingereicht werden.