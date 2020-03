Zweiter Wahlgang für St.Galler Regierungsrat: Die CVP spricht sich für einen zweiten FDP-Sitz aus und unterstützt Beat Tinner Die St.Galler CVP hat ihren Regierungswahlkampf hinter sich. Daher kann sie sich nun anderen Fragen widmen: Wen soll sie im zweiten Wahlgang unterstützen? Der Entscheid fiel auf FDP-Kandidat Beat Tinner.

FDP-Regierungsratskandidat Beat Tinner beim ersten Wahlgang im St.Galler Pfalzkeller. Bild: Urs Bucher

(stm) Nachdem im ersten Wahlgang am 8. März lediglich fünf der sieben Regierungssitze besetzt werden konnten, kommt es am 19. April zum zweiten Wahlgang. Folgende drei Kandidaten treten nochmals an.



Laura Bucher, St.Margrethen, SP



Michel Götte, Tübach, SVP

Beat Tinner, Azmoos, FDP

Eine Partei, die nicht mehr auf einen Sitz hoffen muss, ist die CVP. Bruno Damann (bisher) und Susanne Hartmann (neu) haben den Sprung in die St.Galler Regierung bereits im ersten Wahlgang geschafft. Daher habe sich der Parteivorstand nun Gedanken über die Präferenzen für die vakanten Sitze gemacht, teilt die Partei mit.

«Die lösungsorientierte bürgerliche Mittepolitik der CVP, die auf fortschrittliche, aber machbare Art den Kanton vorwärtsbringen will, verträgt sich häufig nicht mit den Positionen der Polparteien», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Parteivorstand sei bei seinen Überlegungen zum Schluss gekommen, dass die CVP am konstruktivsten mit der FDP zusammenarbeite und deshalb Beat Tinner zur Wahl empfehle.

Die Grünen treten im zweiten Wahlgang der St.Galler Regierungsratswahlen nicht mehr an. Kandidatin Rahel Würmli verzichtet auf eine erneute Kandidatur.