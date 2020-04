Live Zweiter Wahlgang für die St.Galler Regierung ++ Tinner und Götte liegen nach den ersten Zwischenresultaten vorne ++ 74 von 77 Gemeinden ausgezählt

Zwei der sieben Sitze in der St.Galler Regierung sind im zweiten Wahlgang zu besetzen. Beat Tinner (FDP), Laura Bucher (SP) und Michael Götte (SVP) treten nochmals an. Verfolgen Sie den Wahlsonntag in unserem Newsblog.



Wer macht das Rennen? Beat Tinner (FDP), Laura Bucher (SP) und Michael Götte (SVP) treten im zweiten Wahlgang nochmals an (v.l.). Bilder: Urs Bucher/Michel Canonica/Benjamin Manser

Das Wichtigste in Kürze

Zwei der sieben Sitze in der St.Galler Regierung müssen im zweiten Wahlgang vom 19. April besetzt werden.



Die SP schickt erneut Laura Bucher ins Rennen, die FDP setzt weiterhin auf Beat Tinner, die SVP tritt wieder mit Michael Götte an.



Nach 74 von 77 ausgezählten Gemeinden liegen Tinner und Götte vorne, Bucher auf Platz 3.

Die Resultate im zweiten Wahlgang

An dieser Stelle halten wir Sie über die Zwischenresultate aus den Gemeinden auf dem Laufenden.



12:40 Uhr

Analyse des stellvertretenden Chefredaktors Jürg Ackermann: Es bleibt spannend

Jürg Ackermann, stellvertretender Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Beat Tinner kann wohl die Champagner-Flaschen kalt stellen. Er liegt nach 74 von 77 Gemeinden noch immer in Führung und ist damit seiner Wahl in den Regierungsrat einen grossen Schritt näher gerückt. Noch fehlen die Resultate der Stadt St. Gallen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass SVP-Kandidat Michael Götte, der noch immer mit 1500 Stimmen Rückstand auf Platz zwei liegt, in der links-grün dominierten Hauptstadt mehr Stimmen macht als Tinner. Zwischen Götte und Bucher bleibt das Rennen weiter extrem spannend. Bucher ist zutrauen, dass sie den Rückstand von derzeit 3500 Stimmen auf Götte dank dem Ergebnis in St. Gallen noch in einen Vorsprung umwandeln kann.

12:37 Uhr

Noch drei Gemeinden fehlen bis zum Schlussresultat: Pfäfers, Eggersriet und die Stadt St.Gallen.

12:31 Uhr

Es geht schnell heute. Schon liegen weitere Zwischenresultate vor. Jetzt sind 74 von 77 Gemeinden ausgezählt:

An den Platzierungen hat sich nichts geändert. Beat Tinner (47'991 Stimmen) liegt immer noch vorne, hinter ihm Michael Götte (46'422 Stimmen) und Laura Bucher (42'924 Stimmen).

12:27 Uhr

Analyse des stellvertretenden Chefredaktors Jürg Ackermann: Tinner in städtisch geprägten Gemeinden gut unterwegs

Jürg Ackermann, stellvertretender Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Ein Quervergleich zwischen dem 1. und dem 2. Wahlgang ergibt nun ein etwas klareres Bild. Beat Tinner ist – das lässt sich schon jetzt sagen – vor allem in städtisch geprägten Gemeinden gut bis sehr gut unterwegs. So hat er beispielsweise in Gossau und in Wil von allen drei Kandidierenden gegenüber dem 8. März am meisten Stimmen zugelegt. In Wil erhöhte er den Stimmenanteil von 38,8 auf 51,9 Prozent, währendem Bucher und Götte gegenüber dem 1. Wahlgang nur um je rund 7 Prozent zulegen konnten. Auf dem Land zeigt sich jedoch ein leicht anderes Bild. In Nesslau oder Grabs war es Laura Bucher, die gegenüber dem 1. Wahlgang ihr Resultat am deutlichsten verbesserte. Es wird auf jeden Fall ein enges Rennen – mit derzeit ganz leichten Vorteilen für Tinner und Bucher.

12:25 Uhr

Zu den 55 bereits ausgezählten Gemeinden gehören vor allem ländliche Ortschaften. Städte wie St.Gallen und Rapperswil-Jona fehlen noch. Das Schlussresultat soll gemäss Kanton am frühen Nachmittag bekannt gegeben werden.

12:10 Uhr

Analyse des stellvertretenden Chefredaktors Jürg Ackermann: Entschieden ist noch nichts

Jürg Ackermann, stellvertretender Chefredaktor St.Galler Tagblatt

Das ging jetzt aber schnell! Schon 55 Gemeinden sind ausgezählt. Und es zeichnet sich wie erwartet ein äusserst spannendes Rennen ab. Beat Tinner liegt 1800 Stimmen vor Michael Götte und 4800 Stimmen vor Laura Bucher in Führung. Das ist auf den ersten Blick ein beträchtlicher Vorsprung für Beat Tinner und ein grosser Rückstand für SP-Frau Laura Bucher.

Doch entschieden ist noch nichts. Bucher wird auch im 2. Wahlgang vor allem in der links-grün dominierten Hauptstadt St. Gallen punkten. Dort schnitt sie im ersten Wahlgang um 4000 Stimmen besser ab als Tinner und Götte. Das entspricht ungefähr dem Rückstand, den sie sich bis jetzt im zweiten Wahlgang in den vielen ländlichen Gemeinden des Kantons eingehandelt hat.

12:00 Uhr

Tinner und Götte nach ersten Resultaten vorne

Die ersten Zwischenresultate sind da. 55 von 77 Gemeinden sind ausgezählt, Tinner und Götte liegen vorne.

Beat Tinner (FDP) holt 35'596 Stimmen, gefolgt von Michael Götte (SVP) mit 33'883 Stimmen. Laura Bucher (SP) liegt derzeit auf Platz 3 mit 30'800 Stimmen. 664 Stimmen gingen an Vereinzelte. Die Stimmbeteiligung liegt bei 33,82 Prozent.



Die Ausgangslage

Die Wahl und Corona

Trotz Corona-Lockdowns findet der zweite Wahlgang wie geplant statt – allerdings mit Einschränkungen und besonderen Massnahmen. Der Wahlanlass im Pfalzkeller fällt aus. Um sicherzustellen, dass die Stimmbüros der Gemeinden ihre Aufgaben auch im Fall von personellen Ausfällen wahrnehmen können, konnte mit dem Auszählen von brieflichen Stimmabgaben bereits am Samstag begonnen werden. Um persönliche Kontakte zwischen Stimmberechtigten und Stimmbüromitgliedern zu minimieren, ist die persönliche Stimmabgabe an der Urne am Wahlsonntag ausnahmsweise nicht möglich. Wählen konnte man nur brieflich.



Drei Kandidierende für zwei Sitze

Im ersten Wahlgang vom 8. März wurden die bisherigen Regierungsräte Bruno Damann (CVP), Stefan Kölliker (SVP), Marc Mächler (FDP) und Fredy Fässler (SP) bestätigt. Von den Neuen einzig einzig die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) das absolute Mehr.

Somit sind im zweiten Wahlgang zwei Sitze noch zu besetzen. Die Grünen und ihre Kandidatin Rahel Würmli haben sich zurückgezogen. FDP, SP und SVP setzen weiterhin auf ihre Kandidierenden aus dem ersten Wahlgang. Es treten heute also an:

Michel Götte, Gemeindepräsident, Tübach, SVP

Beat Tinner, Gemeindepräsident, Azmoos, FDP



Laura Bucher, Gerichtsschreiberin, St.Margrethen, SP

Die Kandidierenden im Gespräch am Wahlsonntag vom 8. März im Pfalzkeller. Grünen-Kandidatin Rahel Würmli (zweite von rechts) zog sich danach zurück.

Bild: Ralph Ribi

Wen die anderen Parteien unterstützen

Die CVP spricht sich für einen zweiten FDP-Sitz aus und unterstützt Beat Tinner. Der Parteivorstand sei bei seinen Überlegungen zum Schluss gekommen, dass die CVP am konstruktivsten mit der FDP zusammenarbeite, teilte er mit.



Die Grünen unterstützen die SP und ihre Kandidatin Laura Bucher. «Es braucht unbedingt ein starkes soziales Gewissen in der Regierung», sagte Thomas Schwager, Präsident der Grünen Kanton St.Gallen, gegenüber dem Tagblatt.

Die Resultate im ersten Wahlgang

Das beste Resultat der Nichtgewählten erzielte im ersten Wahlgang vom 8. März SVP-Kandidat Michael Götte. Auf Platz zwei landete Beat Tinner, dicht gefolgt von Laura Bucher: