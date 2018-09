Zwei Drittel der Mitarbeitenden betroffen: Bischoff Textil will Produktion nach Fernost verlagern Die Bischoff Textil AG prüft einen happigen Stellenabbau: Aus wirtschaftlichen Gründen soll die textile Produktion sowie dazugehörige Bereiche an Firmen im Fernen Osten verlagert werden. Betroffen wären 50 der 76 Mitarbeitenden in der Schweiz.

(Bild: Urs Bucher)

(red.) Laut einer Mitteilung von Bischoff Textil arbeiten noch 76 von weltweit 1000 Beschäftigten in der Schweiz. Von der Produktionsverlagerung wären 50 Mitarbeitende an den Standorten Diepoldsau und St.Gallen betroffen. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wollen die Verlagerung in Joint-Venture-Unternehmen in Fernost bis Sommer 2019 abschliessen.

Die Mitarbeitenden wurden laut Mitteilung am Donnerstag informiert. Zudem wurde ein dreiwöchiges, offizielles Konsultationsverfahren eröffnet. Sollte es zu einem Stellenabbau kommen, sichert Bischoff Textil den Betroffenen finanzielle Unterstützung zu. Das Unternehmen habe entsprechende Vorkehrungen getroffen.