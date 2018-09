Zuspruch für die Fachhochschulpläne von Regierungsrat Kölliker Die Fraktionen zeigen sich mit der Entwicklung der Fachhochschule Ostschweiz einverstanden. Die St.Galler Regierung informierte das Parlament in einem Bericht über den Stand der Arbeiten. Katharina Brenner

Bildungschef Stefan Kölliker zeigte sich im Rat erfreut über die Zustimmung zu seinen Fachhochschulplänen. (Bild: Regina Kühne)

Die Fraktionen im St.Galler Kantonsrat sind grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung der Fachhochschule Ostschweiz (FHO). Die St.Galler Regierung informierte das Parlament am Mittwoch in einem Bericht über den Stand der Arbeiten. Dabei ging es um die von Bildungschef Stefan Kölliker propagierte Trägerschaftslösung, die Organisationsmodelle sowie das weitere Vorgehen.

Beteiligt an der FHO sind neben dem Kanton St.Gallen die Kantone Thurgau, Schwyz, Glarus und die beiden Appenzell sowie das Fürstentum Liechtenstein. Deren Regierungen bestätigten im März 2018 die Eckpunkte der künftigen Trägerschaft. Hauptträger wäre der Kanton St.Gallen, der die neue Fachhochschule mit Standorten in Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen führend mittragen will. Die Fraktionen begrüssten die interkantonale und interstaatliche Zusammenarbeit.

Modell mit Departementen wird begrüsst

Der Rektor, so hiess es mehrfach in der Diskussion, müsse an allen Standorten respektiert werden. Die Kommission verlangte, künftige Entscheide über Investitionen dürften keine Verteuerung der Fachhochschule zur Folge ­haben. Das bürgerliche Lager ­betonte die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft. Bei der Organisation wurde das ­Modell mit Departementen begrüsst.

Der nächste Schritt ist eine Vorlage über den Beitritt zum neuen interstaatlichen Konkordat. Damit wird im Laufe des nächsten Jahres gerechnet.