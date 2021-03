«Zur Sache» «Wir brauchen eine klare Perspektive»: Im Zentrum des TVO-Talks steht die vom Nationalrat geforderte Turbo-Öffnung Im «TVO»-Format «Zur Sache» kommen Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen, und Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, zu Wort. «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid moderiert das Gespräch – und will wissen, wie die beiden zum jüngsten Bekenntnis des Nationalrats stehen, den Lockdown am 22. März verlassen zu wollen.

Zur Sache: (Von links) Walter Tobler, Präsident des kantonalen Verbands Gastro St.Gallen, «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid und Pro-City-Präsident Ralph Bleuer diskutieren über die vom Nationalrat geforderte Turbo-Öffnung. TVO

(red) Der Nationalrat fordert die sogenannte Turbo-Öffnung. Am 22. März soll der zweite Lockdown vorbei sein, Gastronomen sollen zudem per sofort ihre Aussenterrassen wieder bewirtschaften dürfen. Eigentlich eine gute Nachricht für die Gastronomie. Doch noch ist alles abhängig von der weiteren Entwicklung der Pandemie. Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, strahlt denn auch nicht die Zuversicht in Person aus. Seine Branche wurde eben erst «langsam an die Wand gefahren», wie er sich erinnert. Nun fordert er von der Politik eine klare Perspektive.

Ebenfalls zu Gast in der Sendung ist Ralph Bleuer. Er präsidiert Pro City St.Gallen, eine Vereinigung der innenstädtischen Geschäfte. In seiner Branche wurde der Betrieb bereits am Montag, 1. März, wieder aufgenommen. Dennoch plädiert er für die Besonnenheit, nicht gleich alles wieder zu öffnen, die Coronamassnahmen nicht allesamt frühzeitig und unüberlegt aufzuheben, um keinen Jo-Jo-Effekt zu provozieren.