Was bedeutet die neue Virus-Variante für den Schulbetrieb? Drohen aufgrund von Ausfällen von Lehrpersonen wieder Schulschliessungen? Wie geht man mit Eltern um, die sich gegen die Coronamassnahmen wehren? In der TVO-Sendung Zur Sache nimmt sich Thomas Minder, der oberste Schulleiter der Schweiz, diesen Fragen an.