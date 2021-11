Romanshorn «Ärgerlich und unschön»: Kritisierte Stellen äussern sich zu den Schikanen für Behinderte in der Hafenstadt

Rollstuhlfahrer Silvan Mumenthaler hat auf die Probleme in seinem Alltag aufmerksam gemacht. Damit spricht er für viele Behinderte, denen er eine Stimme geben will. Die Institutionen, die in der Kritik stehen, geben ein Stellungnahme ab.