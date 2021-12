«Zur Sache» «Die Lage ist nicht so dramatisch, wie sie geschildert wird»: So stritten sich Pietro Vernazza und Yvonne Gilli auf TVO zu den Coronamassnahmen Die Hospitalisationen in der Ostschweiz steigen an – gemäss Experten könnte es bald zu Triagen in den Spitälern kommen. Im TVO-Talk «Zur Sache» diskutieren der pensionierte Infektiologe Pietro Vernazza und die oberste Schweizer Ärztin Yvonne Gilli über Massnahmen, Triagen und 2G.

Von links: Pietro Vernazza, Stefan Schmid und Yvonne Gilli. Bild: Donato Caspari

«Die Coronasituation ist nach wie vor delikat», sagt Moderator Stefan Schmid zu Beginn der TVO-Diskussionsrunde «Zur Sache». Mit 12’598 bestätigten Fälle vermeldet das BAG am Mittwoch den höchsten Eintageswert an Coronainfektionen seit Pandemiebeginn. 81,7 Prozent aller Intensivbetten in Schweizer Spitälern seien belegt, 30 Prozent davon von Coronapatienten. Ob jetzt die Zeit für zusätzliche Massnahmen gekommen sei, will Schmid von seinen Gästen wissen.

Nein, findet der pensionierte Infektiologe Pietro Vernazza:

«Ich glaube, die Lage ist nicht so dramatisch, wie sie geschildert wird.»

Ihm sei klar, dass die Intensivstationen belastet sind. Allerdings sehe er auch, dass der Impfwille da ist: «Viele Leute haben den Nutzen einer Impfung verstanden.» Schmid fragt nach, wie er angesichts der vergleichsweise tiefen Impfquote in der Ostschweiz darauf komme.

Vernazza sagt, entscheidend sei, dass die Erwachsenen geimpft werden, nicht die Kinder. Eine Impfquote von knapp 70 Prozent finde er «ziemlich gut».

Die Wilerin Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), ist anderer Meinung:

«Bei der aktuellen Pandemieentwicklung sind weitere Massnahmen unausweichlich.»

Diese müssten national koordiniert werden. Ein harter Lockdown wie in Österreich sei allerdings nicht nötig, sagt Gilli. «Wir können ältere Menschen nicht nochmals von ihrem Umfeld abklemmen wie vergangenes Jahr.» Jetzt müsse man gesunden Menschenverstand walten lassen. Gilli appelliert an die Bevölkerung: «Wir können die Pandemie nur solidarisch bewältigen.» Sie fordert Ungeimpfte auf, sich impfen zu lassen. Um die Infektionsraten wieder zu senken, rät sie, so gut wie möglich Kontakte reduzieren und sich an die hygienischen Massnahmen zu halten.

«Wäre die Einführung von 2G eine geeignete Massnahme?», fragt Schmid. Gilli antwortet:

«2G nützt nichts.»

Von einem frisch Getesteten gehe laut Gilli ein weitaus kleineres Risiko aus, als bei einem Geimpften oder Genesenen mit Symptomen. 2G sei eine Illusion. Man wiege sich in falscher Sicherheit.

«Triagen werden geübt»

Vergangene Woche ist es in einem Schweizer Spital erstmals zu Triagen wegen Platzmangels gekommen. Wie der «Blick» berichtete, wurde in der Hirslanden Klinik in Aarau ein Krebskranker mit seinem Einverständnis nicht in die Intensivstation aufgenommen, sondern auf einer normalen Station nicht invasiv beatmet. Gemäss Miodrag Filipovic, Leiter der chirurgischen Intensivstation am St.Galler Kantonsspital, könnten Triagen auch auf Ostschweizer Spitälern bald Realität werden.

Pietro Vernazza sieht dies differenziert: Triagen hätte es auch vor der Pandemie bereits gegeben. Das Pflegepersonal sei geschult worden für solche Fälle. Darum:

«Ich finde es absurd, dass Experten und Ethiker nun sagen, wie die Triage gemacht werden muss.»

Er glaube nicht, dass es in St.Gallen eine Covid-Triage geben wird.

Gilli korrigiert Vernazza: Bei geschulten Triagen sind einerseits die Überlebenschance und andererseits die spätere Lebensqualität zu beurteilen. Bei der derzeitigen Pandemieentwicklung müssten Triage-Entscheidungen aber nicht aufgrund dieser zwei Komponenten, sondern aufgrund von Platzmangel getroffen werden. Gilli sagt:

«Das Eintreten von solchen Triagen wäre unwürdig für ein Land wie die Schweiz und muss um jeden Preis verhindert werden.»

Diesen Zustand könne man jetzt mit Massnahmen und solidarischem Handeln verhindern.