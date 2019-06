Zu wenig Züge zwischen St.Gallen und München: Ständerat macht Druck Der Ständerat beauftragt den Bundesrat, den Ausbau der Linie Zürich-St.Gallen-München voranzutreiben, wenn nötig auch mit finanzieller Hilfe für Investitionen auf deutscher Seite. Heute sei die Frequenz auf der Linie «miserabel», sagte der St.Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Adrian Vögele, Bern

Zugabteil in der 1. Klasse im Eurocityzug nach München. (Bild: Urs Bucher)

Der Bundesrat soll den Ausbau der internationalen Zugverbindung nach München forcieren: Das verlangt ein Postulat, das der Ständerat am Dienstag widerstandslos gutgeheissen hat. Der Takt auf der Strecke solle verdichtet werden, sagte Claude Janiak (SP/BL), Sprecher der Verkehrskommission. Die Schweiz müsse hierbei den Lead übernehmen. «Denn Deutschland ist ja nicht gerade ein ÖV-Land.» Die Planung und Umsetzung von Infrastrukturmassnahmen auf deutscher Seite könne die Schweiz auch finanziell unterstützen.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Paul Rechsteiner (SP/SG) sagte, von allen internationalen Zugverbindungen der Schweiz sei die Linie Zürich-St.Gallen-München am stärksten vernachlässigt. Seit den 1980er-Jahren habe sich die Situation sogar verschlechtert. «Die Bahn hat auf dieser Strecke Passagiere verloren.» Nicht weniger als drei Fernbuslinien würden nach München verkehren, und es werde sehr viel geflogen. Es sei nun Zeit für eine neue Ära auf dieser Linie. Bereits 2020 werde die Reisezeit um eine Stunde verkürzt. Darüber hinaus müsse nun die Planung für den Stundentakt nach München beginnen, heute sei die Frequenz miserabel. «Der Startschuss für diese Planung muss in der Schweiz fallen», so Rechsteiner – denn die bahnpolitischen Probleme in Deutschland seien gross.

Sommaruga will den Druck in Deutschland erhöhen

Schlankere Anschlüsse sollen auch die Zugreise aus der Schweiz via München nach Berlin und nach Osteuropa attraktiver machen. Die Bahn müsse sich hier zum Hauptverkehrsmittel entwickeln, sagte Rechsteiner – «so wie das beim TGV zwischen Zürich und Paris schon heute der Fall ist». Der SP-Ständerat wies auch auf die Klimadiskussion hin: «Klimapolitisch gibt es keine wirksame Alternative zum Ausbau der Bahnen. »

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (SP).(Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Der Bundesrat nimmt das Postulat zustimmend entgegen. Die Schweiz werde den Druck zugunsten des Ausbaus der Linie Zürich-St.Gallen-München erhöhen, versprach Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Sie bestätigte, dass auch Finanzmittel für grenzüberschreitende Planungen und Infrastrukturmassnahmen zur Verfügung stehen. 100 Millionen Franken sind es im aktuellen Bahn-Ausbauschritt 2035, den das Parlament in der laufenden Session verabschieden wird.